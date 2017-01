Alberto Fernández: “El Gobierno está Debilitado, pero No Inerte”

El ex jefe de Gabinete analizó el escenario de las próximas elecciones; “Macri no para de hacer denuncias absurdas para mantener la grieta abierta, y la grieta nos complica”, dijo

A meses de que se diriman quiénes serán los nuevos legisladores, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernandez aseguró en el programa Terapia de Noticias que su compromiso con el Frente Renovador es total, al afirmar: “A mí me preocupa que Sergio (Massa) sea presidente, no senador”, y cuestionó el rol que juega el Gobierno en la Conformación del Escenario Electoral actual. “Macri no para de hacer denuncias absurdas para mantener la grieta abierta, y la grieta nos complica”, dijo.

Fernández calificó las elecciones de octubre como “Demasiado Inciertas” y mostró preocupación al respecto. “Tenemos un Gobierno que está enflaqueciendo su apoyo pero que no está moribundo. Está mas delgado pero no inerte”, explicó.

El ex jefe de Gabinete Kirchnerista, ahora en las filas del Frente Renovador, aseguró no estar muy preocupado por el papel que la ex presidenta Cristina Kirchner decida jugar para octubre. “Cristina, mal que les pese a todos, existe y tiene un nivel de votos importante. Si no participa en la provincia de Buenos Aires y el PJ hace una elección interna como la que están promoviendo, ¿qué nos puede pasar? Hoy nuestro problema no se llama Cristina, se llama Macri, porque es el que nos gobierna. Este es un Gobierno a la deriva”, sentenció.