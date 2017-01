Alicia Castro Destacó el Accionar de los Intendente y Lamentó la “Pasividad” de la Gobernadora

La ex Embajadora de Argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro valoró el accionar de los intendentes Gustavo Melella y Walter Vuoto de sostener el feriado del 2 de abril. “Seguramente su Ejemplo va a Cundir”, opinó. Solicitó además que la gobernadora Rosana Bertone adopte un rol más activo en la Defensa de la Soberanía de las Islas Malvinas.

En comunicación con Radio Provincia de Ushuaia, Castro destacó “La Decisión Valiente del Intendente Gustavo Melella, que fue seguida por Walter Vuoto, a quienes felicito porque una cosa es hablar y otra es hacer”.

La ex embajadora aseveró que ambos intendentes “Han tenido lo que hay que tener para Rechazar la Medida del Gobierno”.

En este sentido evaluó: “No han pensado seguramente que le van a recortar fondos, que los van a castigar en los medios, que le van a espiar las comunicaciones; porque seguramente van a hacer todo eso porque este es un gobierno de mafiosos (en referencia al gobierno nacional)”.

Castro se esperanzó con que “Todos los intendentes de la Argentina los sigan y conmemoren el 2 de abril el 24 de marzo y el 20 d junio. Seguramente su ejemplo va a cundir”.

Por otro lado Rechazó el Accionar del Gobierno de la Provincia en materia de Defesan de la Soberanía Nacional, “Lo que No me deja de Sorprender es la Pasividad de la Gobernadora Rosana Bertone, es una Gran Desilusión como Gobierno”, opinó.

La ex embajadora lamentó que la Gobernadora, “Ante Miles de Despidos Promociona como si fuera un logro 108 Viviendas; a mí me daría Vergüenza, se me Caería la Cara”.

Aseguró que Bertone “Fue elegida como una Gobernadora Progresista, que Prometía Soberanía Política, Independencia Política y justicia social” y que como Diputada, “Fue Firmante de la Ley que en el 2013 Modificó la Ley de hidrocarburos para que se Sancionara Penalmente a las Empresas Británicas que Explotaran Ilegalmente Petróleo en Malvinas y ahora No ha dicho Ni una Palabra del acuerdo (entre Argentina y el Reino Unido)”.

Alicia Castro evaluó que, “Es la Gobernadora de la Provincia que contiene a las islas Malvinas, en un Continente de Paz es el último enclave Colonial en América, No estamos hablando de una Pavada, de algo que se pueda cambiar por la sonrisa de Frigerio y 108 Viviendas”.