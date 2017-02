Apertura de Sesiones: “No Podemos Renunciar a Defender la Autonomía Municipal”, expuso Melella

El Intendente Gustavo Melella abrió el Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Río Grande con su Discurso Anual. La cuestión Malvinas, la preocupación por la Situación Industrial y el llamado a la Defensa de la Ley de Promoción Industrial entre los Tópicos Principales de la Disertación

Asimismo recalcó el acompañamiento del Cuerpo Deliberativo. Situación Socioeconómica “Muy Complicada” Asimismo, detalló que la Inversión Social ha crecido sensiblemente, de 493 Familias Asistidas en el mes de enero de 2015, incluidas 173 recién Radicadas, creció a 1.491 en enero de 2016 con 489 recién arribadas a 1.628 con 577 familias nuevas en enero del 2017. “El Municipio asistió a más de Diez Mil Familias durante el 2016”, dijo.

En este punto convocó a todos los sectores a Defender la Vigencia de la Ley 19.640 de Promoción Industrial y Desafió al Gobierno Nacional que muestre el plan de reconversión “Por que no lo conocemos” y para que “Todos lo debatamos y que les digan a los desempleados dónde tienen que ir a que le den de nuevo el empleo”. “Queremos que se sostenga el empleo en nuestra ciudad”, expuso, a la vez que exhortó a “No ceder ni un poquito” en lo que atañe a la Promoción de esta ley, pidiendo al Estado Nacional que extienda su Vigencia y que No abra la Importación porque entendió que “La Formación de Precios está en la Comercialización y No en la Producción” y reveló que ciertos sectores ya hablan de que la Crisis “Es similar a la de 2001-2002”. “El Desempleo Golpea a las Familias de nuestra ciudad, Derivando en muchas Situaciones Sociales Desesperantes y el Municipio Responde con el Acompañamiento Social, sea en el Alquiler, Alimentos, la Luz y otras acciones”, reveló.

Reclamos a la Cooperativa Eléctrica

El Jefe Municipal al reclamó a la Cooperativa Eléctrica que asuma el Compromiso Social Asumido el pasado año en su campaña de “Bajar la Tarifa de Luz” y asimismo de “No Cortar el Servicio a los Electrodependientes”.

Defensa de la causa Malvinas El intendente Gustavo Melella realizó una fuerte Defensa de la Causa Malvinas; dio cuenta de todo el Trabajo y las Acciones llevadas adelante por el Municipio en este tema, el acompañamiento permanente a los Veteranos de Guerra, proponiendo la defensa en Red de la Soberanía que incluya a los Diputados Nacionales y los Diferentes Actores Sociales, elogiando al Pueblo de Río Grande la Defensa de esta Causa Nacional.

Asimismo, dijo que “Defender la Causa Malvinas y No los Negocios de unos Pocos” en Referencia a la Explotación de los Recursos Naturales como Pesca e Hidrocarburos que Pretenderían algunas Empresas.

Boleto Gratuito en el Colectivo y Capacitación Docente el Intendente dijo que va a presentar una Iniciativa para que los Vecinos que necesiten del Servicio de Justicia, se puedan Trasladar a los Tribunales y para ello Suscribirá Prontamente un Convenio.

Asimismo elogió la Ordenanza (Impulsada por el Concejal Alejandro Nogar) de Boleto Estudiantil Gratuito. “Esto lo Compartimos Plenamente porque se trata de que nuestros Estudiantes tengan Garantizado llegar a los Establecimientos Educativos”.

Asimismo, aseguro que avanzará con la Capacitación Docente “Porque los Maestros son los que están Formando a nuestros Chicos” y en este punto trabajará el Municipio Subsidiariamente con el Ministerio de Educación de la Provincia.

Recordó asimismo que seguirá vigente el Programa de Becas Municipal Plan Trienal de Deportes .

Por otra parte, el profesor Gustavo Melella anunciará en los próximos días ambicioso plan de cara a los próximos tres años en el área de la Agencia Municipal que incluye la creación de más Escuelitas Deportivas, la consolidación del Plan de Becas Deportivas, la culminación de la Importante Infraestructura en Marcha, como el nuevo Natatorio, el Gimnasio de Gimnasia Deportiva, el Polideportivo de Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII) y la Construcción de Dos Grandes ‘Gimnasios a cielo abierto’ similar al Cono de Sombra, uno en la Margen Sur y el otro Malvinas Argentinas. “Queremos que miles de chicos y chicas hagan Deportes y Recreación, hay que afianzar la Cultura del Deporte y la Camaradería entre nuestros Jóvenes, que tengan opciones de vida y no en otras cosas como las adicciones”, expuso. Inversión en infraestructura comunitaria

Melella resaltó las obras para los seis nuevos barrios en la Margen Sur encuadrados dentro del Programa ‘Padre Mugica’ “Donde más de 1.300 familias accederán a una mejor calidad de vida con servicios de Agua y Cloacas, en esto también se suma el trabajo del PROMEBA en la zona que en total van a Beneficiar a 1.800 Familias por Impulso del Anterior Gobierno Nacional y también del Actual que le da Continuidad”.

En el mismo sentido se comprometió a realizar la pavimentación en esa zona en las calles por donde transcurre el colectivo. “Si la nación no envía los fondos, lo haremos con fondos propios y luego lo recuperaremos, pero lo importante es que el transporte público tenga un circuito acorde como corresponde”.

Vivienda y acceso a la Tierra El mandatario riograndense Defendió la Herramienta del Fideicomiso para la Urbanización de las Tierras, una Experiencia Novedosa y una de las primeras del país que ya permitió en poco tiempo el acceso a la Tierra a más de 1.800 Familias. “Vamos a invitar a que más desarrolladores urbanos se sumen, que vean al municipio como a un socio y no como a un enemigo”, dijo. Asimismo destacó las nuevas Redes de Gas para Los Cisnes y adelantó gestiones para que las familias del nuevo Barrio del Bicentenario puedan acceder a este servicio esencial.

En tren de obras agradeció al gremio de SITOS y del personal de Obras Sanitarias de acompañar la Proyección de Nuevas Obras de Infraestructura Sanitaria, una de ellas son los Pluviales para el Barrio Solar de la Laguna, por ejemplo.

También Reafirmó el Compromiso de la ciudad con el Pacto Ambiental, reforzando todas las líneas de acción en marcha, pero además con la Instalación de Video Cámaras, que serán Monitoreadas por Defensa Civil Municipal, en el control de Espacios Públicos para cuidar la Ecología. Pidió Compromiso al Sector Industrial como a la Población en Generan en cuidar los Espacios.

Asimismo Recordó que No tienen ningún Compromiso con ninguna Empresa en las Licitaciones, como las de Recolección de RSU o el transporte y en ese sentido recordó que anteriores llamados han quedado desiertos. Políticas en materia de desarrollo local y Producción .En este punto, el Intendente Gustavo Melella anunció que el Matadero Municipal adquirirá la maquinaria pertinente para el Faenamiento de Porcinos, un reclamo de los Productores, con su Correspondiente Drenaje y Fiscalización en un trabajo conjunto con el INTI.

Este matadero pasará a la órbita de la Secretaría de la Producción y Ambiente. También valoró el Programa Hortícola Municipal encarado con los Productores y que tiene al Vivero Municipal como eje de la iniciativa que permitió Multiplicar la Producción de especies como lechugas, permitiendo mayores cortes y la extensión de la estación, incluso.

En este marco, también confirmó la continuidad del financiamiento a las PYMES y Emprendedores Locales.

Incluso el Intendente Melella anticipó que le dará un Corte Definitivo a la permanente Controversia de los Vendedores Ambulantes con el área de Bromatología e Higiene con la instalación de una Gran Cocina Comunitaria donde los productos puedan ser Manufacturados y Producidos con las Condiciones Exigidas por el Código Alimentario Argentino, permitiendo que estos Emprendedores puedan Desarrollar su Actividad con Seguridad.

Tal como lo había hecho en la Víspera, el Intendente felicitó a todo el equipo de la Secretaría de Salud Municipal, área que fuera Jerarquizada por su Gestión y que hoy cuenta con una Invidiable Infraestructura de tres Centros de Salud, el Centro Médico, el área de Rehabilitación, prontamente el Laboratorio de Análisis Clínico, la Pileta Terapéutica “pero por sobre todo un Gran Plantel de Profesionales, Enfermeros, Agentes Sanitarios y Promotores en Salud que recorren casa por casa porque acá, como dijo ayer el Doctor Ponce, los Hospitales deben estar Vacíos y la Gente Gozando de Salud, tenemos que evitar que la gente se enferme y por eso la Prevención y la Promoción de la Salud es el eje de nuestra Gestión”, destacó.

En ese sentido anunció la Instalación de un área de Telemedicina en Chacra II con la Fundación Garrahan, modalidad que se puede extender a otros Centros de Mayor Complejidad.

“Acá las Drogas No tienen que Entrar” Finalmente, Melella se refirió al Flagelo del Narcotráfico y la Inseguridad que sufre la ciudad, reforzando el Compromiso del Municipio “Para colaborar con lo que haga falta para que la Droga deje de entrar en Río Grande”.

“No podemos Negar esta Problemática, mirar para otro lado y hacer de cuenta que No pasa nada.

Es Fundamental el Trabajo en Conjunto con otros Organismos para la Persecución del Narcotráfico y para Acciones de Prevención”, concluyó.