Bertone….La Mentira Organizada es Otra Forma de Fraude

La Gobernadora Visitó el Aserradero “Don Castro” de Tolhuin

Este era hace unos meses el Titular de los Distintos Portales y Diarios de la Provincia e Inclusive de la pagina del Gobierno Provincial.

La gobernadora Rosana Bertone visitó el miércoles el “Aserradero “Don Castro” de la ciudad de Tolhuin, oportunidad en la que dialogó con los Propietarios y Trabajadores y Ratificó todo el Apoyo de su Gestión para Potenciar y Fortalecer la Actividad Maderera de la Zona centro de la Provincia.

La Mandataria estuvo acompañada por el Intendente de Tolhuin Claudio Queno, el Legislador Daniel Harrington, el Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, y Funcionarios del Gabinete.

La Mandataria agradeció al Propietario del Aserradero “Don Castro” y los Trabajadores “Por recibirnos con tanta Calidez” a la vez que expresó sus felicitaciones “Por la Garra que le ponen a una Actividad que queremos Proteger y Potenciar”.

La Otra Cara de la Moneda

Jorge Cuello Dirigente del Gremio Maderero manifestó su Malestar ante las Promesas Incumplidas por el Gobierno de Bertone…..

“Nosotros nos pusimos contentos cuando escuchamos que la gobernadora Bertone citó a la gente del sector y al gremio también, porque veíamos que se iban a hacer muebles…”

“Pero No pasó nada, como siempre ocurre en Tierra del Fuego, las cosas se hacen Tiradas de los pelos. Todavía hay Aserraderos que han entregado Muebles y No los han podido Cobrar, porque No reúnen los Requisitos en la parte Administrativa para que cobren” manifesto el Dirigente del Gremio Maderero Jorge Cuello.

Indicó Igualmente que la promesa de compra inicial fue “De Dos Millones de pesos, que era una suma Insignificante, pero que podía llegar a 16 Millones. Hasta ahora No pasó nada. Es otro chamuyo más” sostuvo.

Particularmente apuntó contra el Ministro de Obras Públicas y Candidato a Diputado por el Frente Tierra de Unión Luis Vázquez por No haber previsto el Circuito Administrativo y que los aserraderos cumplieran con los Requisitos para ser Proveedores del Estado, antes de embarcarlos en una inversión que los llevó a endeudarse.

“Acá tenemos un Súper Ministro en la Provincia, Luis Vázquez, que sabe de Obra Pública, de Bosques, sabe de todo y fue el que hizo todo el papeleo. Ellos tendrían que haber sabido cuáles son las exigencias a las Empresas para que puedan ser Proveedores del Estado y que estén de Forma Legal para que puedan Cobrar, pero No se hizo nada”, afirmó.

Cuello comento que estuvo presente en la última reunión que se hizo en Tolhuin, “Y le dijimos a Vázquez que ellos tenían que poner alguien para que hiciera el control de Calidad a todos los Muebles que se Fabrican en los Aserraderos para que las cosas salgan bien” manifestó, exponiendo una falta de seguimiento de este Proceso de Reconversión, a fin de evitar fallas

Por otra parte, cuestionó al Gobierno por Subsidiar la Actividad de Madereros que emplean personal en Negro y Constituyen una competencia desleal para los Aserraderos. “Le entregan subsidios a los pequeños obrajeros, No reintegrables. Nosotros estamos en contra de esto, porque tienen toda la gente en negro, ellos están trabajando con el costo mínimo y pueden vender la madera a precios más baratos que los aserraderos. Y la gobernadora les entrega subsidios, así que vemos que esto es poco serio”, remarcó.