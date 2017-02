Ciudad de Buenos Aires, sábado 18 de febrero de 2017 “Bertone No es Coherente y Debería Pedirle Perdón al Pueblo Argentino” aseguró el Diputado Roma. El Diputado de la Nación por Cambiemos, Carlos Gastón Roma, remarcó la Responsabilidad de la actual Gobernadora Fueguina respecto a la Designación del Represor Milani como Jefe del Ejército y su Ascenso a Teniente General.

En medio de la Polémica por la Acusación y Posterior detención del ex funcionar Kirchnerista, Roma recogió el guante y sin pelos en la lengua sentenció: “Bertone tendría que Pedirle Perdón al Pueblo Argentino, claramente No va a hacerlo, lamentablemente, No tiene Vergüenza” y agregó: “Durante su Gestión Legislativa Pregonó a Diestra y Siniestra a favor de los Derechos Humanos.

El tiempo da cuenta que fue todo una Farsa, un Speach Demagógico. Sinceramente, es Penoso que se utilice un tema tan Sensible para todos los Argentinos con el Fin último de Ganar Popularidad.

Hoy sale a la luz, una vez más, que la Sra. Gobernadora No es Coherente y Tampoco actúa en Consecuencia”.

En diálogo y con tono aguerrido Roma señaló: “Milani No estaba en Condiciones de ser Ascendido y menos aún de estar al frente de la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército, todos lo sabíamos, ya habían habido Informes Periodísticos al respecto, era vox Populi. Sin embargo (Rosana) Bertone en Representación de la Provincia de Tierra del Fuego Votó a Favor la Designación.

Recordemos que por aquel entonces Ricardo Bussi, hijo del ex General Antonio Domingo Bussi, quien comandó el Operativo Independencia en Tucumán entre 1975 y 1977, aseguró públicamente que Milani era uno de los Subordinados más Comprometidos con su padre y esto Bertone lo sabía Perfectamente” y agregó “Alevosamente, la Sra. (refiriéndose a Bertone) nos faltó el respeto a todos.

Tanto su Complicidad con la Gestión kirchnerista como su Irresponsabilidad fueron Desmesuradas, hizo culto a la Obediencia Debida y el Producto acabado de su Votación fue la conversión de la Jefatura del Ejército Argentino en un club de barrio para que Milani y sus amigos hiciesen el trabajo sucio de Inteligencia Política Kirchnerista”.

Por aquellos días, gracias a los Votos del Frente para la Victoria y sus Aliados, el 19 de Diciembre de 2013, tras un largo debate en el Senado de la Nación, Cesar Milani fue Ascendido a Teniente General con 39 votos a favor y 30 en contra, entre los cuales se Destacaban los votos de los Senadores del PRO Gabriela Michetti y Diego Santili, el Fueguino Jorge Alberto Garramuño y Fernando “Pino” Solanas entre otros. Mientras la oposición lo calificaba de “Genocida”, la entonces Presidente le entregaba su Diploma de Ascenso cuál Mérito Ganado.