Carmassi sobre Marcos Colman; “Se creen que Porque tienen el Poder, Pueden Mentir”

El Secretario adjunto de SIPROSA, Jorge Carmassi respondió a las Críticas del Ministro Marcos Colman. Remarcó que desde la entidad Gremial se hizo un relevamiento y que “El Número lo tenemos Chequeado y lo vamos a Presentar”.

Carmassi se manifestó “Sorprendido porque Realmente No tenemos por qué salir al aire sin que nos Respalde la Verdad”. Recordó que “El Ministro debe estar Enojado por mis Declaraciones del 02 de Enero cuando hablamos de la salida de Profesionales. Esa semana, el 02 de enero, se Ocupó y se Preocupó por salir a Desmentir Diciendo que se habían ido 05 Profesionales”.

Carmassi aseguró que se realizó un Relevamiento en las Tres ciudades y apuntó que “Entre Cinco y Profesionales le faltó la palabra ‘Docena’, que son los que Tenemos Registrados salidos del Sistema por Jubilación, Renuncia y Fallecimiento”.

“Cuando SIPROSA habla, habla de la Realidad de la Provincia”, insistió Carmassi, “Nosotros el Número lo tenemos Chequeado, lo vamos a Presentar y vamos a ver qué dice”, retrucó con respecto al Desafío de Colman.



Consultado sobre el Sumario Administrativo por los días de Ausencia Injustificada, Carmassi aclaró que “El mes de diciembre falté 8 días hábiles y me descontaron casi 21 días”. Relató que su auto tuvo un Desperfecto en Buenos Aires y que el tema fue aclarado con el Director de Turno. “Se me ha Descontado de mis Haberes los días Correspondientes. No creo que sea una Falta de Moral y de Etica”, expuso.

El Representante de los Profesionales Médicos Redobló la apuesta sobre el Sumario y Opinó que “Está bueno que me Investiguen porque en Definitiva tenga que Responder al Ministerio de Salud. Es Probable que el Ministro Colman tenga que Responder ante la Justicia donde va a ser más Difícil Justificar sus Actitudes”.

“Se cree que porque tienen el Poder, tienen que Mentir”, replicó Carmassi. “Hoy Estamos pasando una Situación muy Crítica y Crónica”, insistió. “Acepto el Desafío de Marcos, tengo Nombre y Apellido y hemos hablado”, adelantó Carmassi. Y reiteró que “Decir que se fueron entre 05 y 07 Profesionales Refuerza el Concepto del Fracaso de la Convocatoria. Si se fueron los recién Nombrados algo está Sucediendo”.

Para Carmassi, Colman “Sabe de Memoria lo que está Fallando” y ahondó en que “No podemos Sostener un Sistema de Salud Sin Profesionales, y a los Profesionales hay que Pagarles”. Detalló “Gente que se ha ido de todas las Especialidades. Se van y Nosotros tenemos los 60 Nombres, Nombres más, Nombres Menos”.

“Nosotros hablamos con la Verdad en la mano, me Preocupa del Ministro y de mi amigo Marcos Colman que estaba Cansado de Reclamar desde Afuera”, Manifestó Finalmente Carmassi. “Desde adentro siguió con el Vaciamiento del Sistema. Teníamos un Hospital de Referencia, hoy la Cantidad de Pacientes que se Derivan lo sabemos y lo Padecemos nosotros”, concluyó.