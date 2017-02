Carta Abierta al señor Stefani

Lamento mucho el triste papel que usted está haciendo, tratando de explicar lo inexplicable ante una sociedad que mira azorada como, día a día, se pierden puestos de trabajo, se desmoronan sus esperanzas, se esfuman sus sueños de progreso y se truncan los proyectos de una vida mejor.

Usted hace tiempo que vive en la provincia y no puede hacerse cómplice por el solo hecho, pareciera de obtener un premio consuelo como ser el candidato de esa fuerza política a diputado nacional o a futuro intendente.

No importa si me lo niega. Importan su complicidad, mendacidad y falta de compromiso con la ciudadanía fueguina.

Se acuerda de la época de Menem?; se acuerda de la cantidad de gente que quedó sin trabajo y de las fábricas cerradas y de los pequeños y medianos comerciantes quebrados?; quiere ayudar a repetir la historia, esa historia?.

No entiende que el pueblo está empezando a repudiar la política que usted pretende justificar con argumentos que sólo sirven para un programa radial o una nota periodística (ambos pagos, por supuesto).

Me pregunto de qué vive un político justificador como usted: del parloteo, de los DNU de su presidente, del intento de rebaja de sueldo a los jubilados del aumento de los servicios esenciales (agua, gas, electricidad), canasta familiar, paritarias con techo y denuncias a jueces que homologan acuerdos de partes que no se someten a la orden del ejecutivo y claro, en los momentos libres, un poco de diversión viene bien.

El gobierno que usted defiende y justifica superará, con creces, por su política discriminatoria entreguista y corrupta, a todos los anteriores, a los que con tanto énfasis criticó.

No lo envidio y para finalizar le pido un favor: a mi no trate de explicarme nada: no subestime mi inteligencia.

Atentamente.

Edelso Luis AUGSBURGER

D.N.I. 11.295.033