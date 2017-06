Día Clave para las Elecciones Internas: Los Partidos Definen sus Alianzas

En 24 horas deberán definirse las incógnitas que todavía persisten dentro del peronismo y el sector que apoya una eventual candidatura de Cristina Kirchner

Se termina el tiempo de las incógnitas y las especulaciones en torno a las elecciones primarias. Durante este miércoles se cerrarían todas las alianzas que pretendan competir en las PASO del 13 de agosto, aunque las negociaciones podrían prolongarse más. Es que, en rigor, el plazo se extiende hasta las 9.30 del jueves. Por estas horas, las mayores intrigas pasan por cuáles serán las maniobras del kirchnerismo y cómo quedará conformada la interna del peronismo bonaerense, si es que la hay.

Según pudo saber Infobae mediante fuentes de La Cámpora, el kirchnerismo ya tiene definida su estrategia. El espacio comandado por Cristina Kirchner se lanzará con un espacio propio que se llamaría Frente Ciudadano para la Victoria. Las fuentes dieron por confirmada esa táctica, aunque deberá ser ratificada formalmente durante el día de hoy.

La decisión se tomó minutos después de que se conociera un comunicado del PJ bonaerense en el que se aclaraba que Florencio Randazzo estará habilitado para participar en las PASO del justicialismo. Cristina Kirchner sería la encargada de presentar el nuevo espacio durante un encuentro con intendentes y concejales en el Instituto Patria. Sin embargo este lunes por la noche el ex gobernador Daniel Scioli se había expresado en otro sentido: “Si tenemos que ir a internas, iremos y ‘san seacabó”, indicó. De este modo, dejó abierta la posibilidad de una posible competencia con el ex ministro de Transporte en las PASO.

Desde el espacio del ex funcionario, se mantienen firmes en su postura de presentarse a las internas del peronismo, independientemente de quienes sean los adversarios, inclusive si también lo es Cristina Kirchner. Los integrantes del randazzismo analizan disconformes la eventual táctica de la ex jefa de Estado de presentarse por fuera del PJ. La estrategia tampoco convence a los jefes comunales que forman parte del kirchnerismo, ya que fueron elegidos bajo el sello del PJ y de esta manera deberían acompañar un frente que juega por fuera del peronismo. Pero están atados a la decisión final de Cristina Kirchner: ser o no ser candidata.

De confirmarse este panorama, el voto peronista en la provincia de Buenos Aires quedará dividido en tres: Florencio Randazzo, Sergio Massa y el espacio que conduce Cristina Kirchner. Todas estas incógnitas y nuevas diferencias continúan apareciendo deberán tener un punto final durante este miércoles.

Técnicamente, el horario límite de inscripción para los frentes será el jueves a las 9:30. Una resolución del juez federal con competencia electoral Juan Manuel Culotta, determina que el plazo de presentación de las alianzas será “hasta el día miércoles 14 de junio de 2017 a las 13.30 horas”. Pero a la vez señala también que se aplicará el plazo de gracia previsto -por el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- y que el último plazo para inscribir las alianzas será “desde las 7.30 hasta las 9.30 horas del día jueves 15 de junio”.

En la ciudad de Buenos Aires ya no hay lugar a dudas. Este lunes se presentó el frente Unidad Porteña, en donde competirán en una PASO las listas de Bien Común (encabezan el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno como candidato a diputado y Gustavo Vera como candidato a legislador local), el peronismo/kirchnerismo y Ahora Buenos Aires, encabezada por Itai Hagman y Jonathan Thea.

Cómo se Presentará cada Espacio

El oficialismo presentará en la mayoría de los distritos el sello Cambiemos, con excepción de la provincia de San Luis, donde el Gobierno acordó con el peronista Claudio Poggi para que encabece la lista y enfrente a sus ex aliados Adolfo y Alberto Rodríguez Saa con el frente Avanzar y Cambiemos, y la ciudad de Buenos Aires: alejado del radicalismo que apoya la candidatura de Martín Lousteau (ECO), se inscribió el frente Vamos Juntos, que tendrá a Elisa Carrió al frente de la lista de diputados, y que engloba al PRO, a la Coalición Cívica, el partido FE, entre otros. Para la provincia de Buenos Aires, donde no habrá internas del oficialismo, sonaban los nombres de Esteban Bullrich para la lista de senadores y del neurocirujano Facundo Manes para la de diputados. Graciela Ocaña también se mostró muy cercana a la gestión de María Eugenia Vidal.

El pasado 25 de mayo, los diputados nacionales Sergio Massa y Margarita Stolbizer formalizaron la alianza programática del Frente Renovador, el GEN y Libres del Sur. En los últimos días, Stolbizer reconoció que busca sumar el apoyo de Lousteau, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires: “Es un excelente candidato, me gustaría apoyarlo y que nos apoye, porque tenemos una estrategia bastante común, que es tratar de llenar con propuestas a la gente para mostrar que a la grieta la alimentan desde los otros dos lugares y que no puede ser el escondite para los corruptos”, indicó en declaraciones radiales. La alternativa para la Capital Federal sería el economista Matías Tombolini.

La Mesa Nacional del Frente de Izquierda alcanzó un acuerdo para presentar en las PASO listas unificadas. El acuerdo, según se informó en un comunicado, alcanza a 13 distritos. En otros 10 distritos estará la lista de algunos de los partidos del FIT, integrando a candidatos de las otras fuerzas.

En la provincia de Buenos Aires la lista de senadores será encabezada por Néstor Pitrola. A su vez, la de diputados nacionales será encabezada por Nicolás del Caño y Romina del Pla, y la de la tercera sección electoral por Guillermo Kane. En la Ciudad de Buenos Aires la lista de diputados la encabezará Marcelo Ramal y la de legisladores Myriam Bregman y Gabriel Solano. Siguiendo con su tradición, las bancas conquistadas serán rotativas entre dirigentes de los tres partidos que integran el frente (Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista).