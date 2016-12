Difunden Carta Abierta al Diputado del PRO Gaston Roma; El País y en Especial los Fueguinos,Necesitamos un Cruce Soberano por Aguas Argentinas “No un Puente por Chile”

Distintas Entidades Fueguinas, como la Federación Popular del Transporte, los centros de Ex Combatientes y Gremios como la CTA, el SUTEF y la UOM, difundieron una carta abierta Dirigida al Diputado del PRO Gastón Roma, pidiéndole que retire su proyecto para construir un puente en Chile, en el cruce de Primera Angostura del Estrecho de Magallanes. “Un Puente como usted propone No le dará Trabajo a Empresas Constructoras Argentinas, Ni Generará mano de Obra Argentina, Ni comprará Cemento, Ni acero a las Empresas Argentinas, Ni utilizará los Servicios Logísticos Argentinos, No Resuelve el Problema Fronterizo y va en contra de la Independencia y Soberanía Comunicacional”, afirmaron.

El texto de la carta abierta es el siguiente:

EL PAÍS Y EN ESPECIAL LOS FUEGUINOS,

NECESITAMOS UN CRUCE SOBERANO POR AGUAS ARGENTINAS

NO UN PUENTE POR CHILE

Desde el comienzo de la década de los 70 el pueblo de Tierra del Fuego a través de sus representantes en el Congreso de la Nación han venido buscando con denodada insistencia la concreción de UN CRUCE SOBERANO POR AGUAS ARGENTINAS, para dejar atrás la dependencia histórica de tener como única vía de acceso para entrar y salir de la isla, transitar por Chile y ceñirnos a su sistema migratorio, aduanero, fitosanitario, de seguridad y reglamentación vial; a su servicio de transporte marítimo y tarifas; a sus conflictos sindicales, gremiales y sociales que con todo derecho el Pueblo Chileno decide encarar.

Objetivos de independencia comunicacional a través de UNA CONEXIÓN MARÍTIMA QUE NOS GARANTICE ESTAR SIEMPRE DENTRO DEL PAÍS Y POR ENDE NO TENER QUE HACER NINGÚN TRÁMITE FRONTERIZO, son parte constitutiva de las necesidades históricas de los fueguinos. También una preocupación, un interés supremo y POLÍTICA DE ESTADO de toda la Nación.

Tan es así –como Ud. sabe- el 31 de Octubre de 2012 el Parlamento Argentino con ese mismo objetivo de elevar al rango de POLÍTICA DE ESTADO, sancionó y por UNANIMIDAD de ambas Cámaras, la LEY NACIONAL N° 26.776 de INTEGRACIÓN TERRITORIAL, que establece la conexión marítima entre la Isla Grande de Tierra del Fuego y el continente “En orden a la menor distancia posible” a través de “Buques portarodantes” y la extensión de la Ruta Nacional N° 40 comunicando “Las ciudades de Río Grande y Ushuaia”.

Y aunque el Gobierno que se fue, no pudo, no supo o no quiso llevar adelante un proceso ordenado y efectivo de la Ley, LA LEY ESTÁ ABSOLUTAMENTE VIGENTE. Y como está VIGENTE le solicitamos que antes de proponer a los miembros del Congreso de la Nación el dictado de una Ley para que apruebe la construcción de un puente por Chile; haga cumplir la Ley 26.776 y en el caso de demostrarse con todo el rigor técnico y científico que corresponde, no fuera posible concretar un cruce por aguas argentinas, avanzar con otras alternativas.

Como Ud. y la sociedad sabe, NO SE TRATA DE LA CONFRONTACIÓN DE DOS PROYECTOS; el suyo versus el Proyecto de otro Diputado Nacional; el suyo confrontando contra otro desarrollado por alguna entidad u organización de la sociedad fueguina. SINO QUE SE TRATA DE SU PROYECTO PERSONAL FRENTE A UNA LEY NACIONAL VIGENTE DE ALTA JERARQUÍA que estableció con carácter de POLÍTICA DE ESTADO la INTEGRACIÓN de la Isla y el Continente. Que apoyó todos el País -representada por el voto unánime de Senadores y Diputados– y que simboliza acabadamente un modelo de desarrollo nacional con necesidades estratégicas en materia de soberanía, para el control, preservación y explotación de sus recursos en el atlántico sur y en el continente antártico.

El pasado viernes 2 de diciembre, estando invitado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande a exponer en el recinto, usted dijo: “Los Diputados por Constitución representamos a todo el Pueblo“. El mismo Pueblo que el 31 de Octubre de 2012 decidió por UNANIMIDAD convertir en Ley el Proyecto que impulsó el Senador José Martínez.

Un puente por Chile como Ud. propone no le dará trabajo a empresas constructoras argentinas, ni generará mano de obra argentina, ni comprará cemento, ni acero a las empresas argentinas, ni utilizará los servicios logísticos argentinos. No resuelve el problema fronterizo y va en contra de la independencia y soberanía comunicacional, garantizada en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Tenga la misma vocación para Proyectar y Direccionar Inversiones, Puestos de Trabajo hacia nuestro País. Utilice toda su Energía, Capacidad de Gestión, Inventiva y Recursos Parlamentarios, en gestar Proyectos que se realicen dentro de nuestro País y que se Transformen en Factores de Desarrollo para el País.

Honre la Constitución, a las leyes y al Parlamento que integra reclamando y exigiendo el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional N° 26.776. Haga lo correcto.

RETIRE EL PROYECTO DE PUENTE EN TERRITORIO CHILENO.

SI SE DEMUESTRA QUE CRUZAR POR AGUAS ARGENTINAS NO ES FACTIBLE,

AVANCE EN CONSENSO CON LA SOCIEDAD FUEGUINA, EN OTRA ALTERNATIVA.

Tierra del Fuego, 18 de diciembre de 2016.

-FEDERACIÓN POPULAR DEL TRANSPORTE DE TIERRA DEL FUEGO

-CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA ISLAS MALVINAS DE RIO GRANDE

-CENTRO DE EXCOMBATIENTES DE MALVINAS EN USHUAIA

-UNIÓN OBRERA METALURGICA SECCIONAL RIO GRANDE

-CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA AUTÓNOMA DE TIERRA DEL FUEGO

-SINDICATO UNIFICADO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN FUEGUINA

-ASOCIACIÓN DE PERSONAL UNIVERSITARIO NO DOCENTE, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO