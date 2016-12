El Diputado Gastón Roma Sería Expulsado del PRO Tierra del Fuego.

El Diputado por Cambiemos Tierra del Fuego y posible Vicepresidente del PRO Fueguino, Gastón Roma, podría enfrentar en los próximos días un pedido de Expulsión que presentaría el actual Presidente del Partido Humberto Schiavoni.

La Inclusión de Roma como Candidato a Vicepresidente Partidario en la única lista presentada ante la Justicia Electoral, provocó indignación en Gran parte de los Afiliados, quienes estarían Preparando un Pedido Formal de Expulsión Argumentando la “Manifiesta Inconducta Etica y Moral” con la que se ha conducido el Diputado, y Proponiendo que asuma su lugar en la lista el Afiliado y Referente de la Fundación Pensar, Alejandro Fotteringham.

Cabe destacar que la Presencia Mediática de Roma en los últimos años estuvo Asociada a Acciones Polémicas, dichos Controvertidos y Denuncias en su contra. Además de haber Figurado en el Registro de Deudores Morosos de Cuota Alimentaria, fue Denunciado Penalmente por Presunta Falsificación de Avales para su Postulación en las Elecciones Legislativas Nacionales del año pasado.

Asimismo, referentes del partido como Silvia Rosso y Romy Ponce, condenaron Públicamente sus Acciones y, la dirigente del PRO Melisa Miño, llegó incluso a manifestar que Roma “Durante nueve años ha sido el Parásito que se ha comido al Partido. A mí Gastón me dijo ‘Yo no le voy a robar a la gente, me voy a hacer Millonario con la Plata de la Gente’”.

Por otra parte, en el último año se Manifestó en contra de la ley 19.640 al decir que “Hay que matar la vaca lechera”, ante lo cual Referentes del Propio Espacio Cambiemos como el Concejal Paulino Rossi, lo acusaron de querer “Beneficiar el Discurso de los Importadores en Detrimento de la Industria Fueguina y con un único Propósito su Beneficio Personal”.