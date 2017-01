El Enemigo de la Sociedad Fueguina está en la Casa de Gobierno y en Nación

Consultado Gustavo Ventura por la Situación de los Proyectos Enviados por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura con carácter de “Urgente” mencionó; “Otra vez pasa lo mismo que el año pasado, eligen Enero para meterle la mano en el Bolsillo a los Trabajadores, a los Jubilados y a todo el Pueblo Fueguino No aprenden más, que sea Enero No Implica que No estemos muchos Actores de la Sociedad encima al Detalle de lo que Enviaron y de Cuestionar todo lo que entendamos que No Defiende los Derechos de los Fueguinos, y si hace falta Movilizarnos también junto a Sectores”.