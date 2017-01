Gustavo Ventura; Básicamente “Funcionan” Así Porque son la Vieja Política…

Básicamente “Funcionan” Así Porque son la Vieja Política…

Estas fueron las Primeras Expresiones de Gustavo Ventura Dirigente Político del Espacio Multipartidario de Tierra del Fuego “Frente del Sur” e Integrante también del Frente Renovador.-

Gustavo Ventura aliado Político del Intendente Gustavo Melella salio al cruce tras las Declaraciones del Secretario de Seguridad de la Provincia, Ezequiel Murray y del Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz quienes cuestionaron al Municipio de Rio Grande,¨La gobernadora y sus colaboradores están Desesperados, ven como la Provincia No se come mas sus versos, la Realidad sale a la Luz y la Unica Forma de Responder es Ahogando Financieramente a Gustavo (Melella) y haciendo Perfiles Falsos en Redes Sociales intentando Confundir a la Sociedad, algo muy Caracteristico de la vieja Politica”. Le recuerdo a la gobernadora, a Arcando, Murray y Gorbachz que le pagamos para que “gobiernen” (o al menos lo intenten) No le pagamos para que después de un año y pico de “gestión” todavía nos expliquen el Relato del la Herencia que recibieron, o intenten explicar las virtudes de estar Entregando la Industria, los Hidrocarburos, la Caja Previsional, la Soberanía y el Futuro de los Fueguinos a su aliado Político que es la Nación y Cambiemos, No son serios, No son Políticamente Adultos. y la Gente debe saber que no tienen idea de para donde ir¨.

Con respecto a la cuestión Política y las Elecciones se refirió también ¨Parte de la Política de Bertone y sus muchachos refiere a lo mal que le dan las encuestas y en vez de Competir sale a hacer Estupideces, le temen a la Competencia de ideas de Políticas, la Competencia para la Clase Política paso a ser una Mala Palabra, nosotros Proponemos Competir para ser mejores.

Básicamente “Funcionan” así por que son la Vieja Política a la que les asusta el Futuro por que No saben que hacer con las Nuevas Demandas de la Sociedad, el Futuro los asusta, por qué ahora hay que hablar de Eficiencia y Competencia en el Estado y ellos No están acostumbrados a eso.

A Bertone y sus Muchachos les conviene que todo Funcione Mal, es mejor Negocio para ellos.¨