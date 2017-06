Así lo Plantearon Referentes de la Organización Agenda Popular de la Ciudad de Río Grande en la Legislatura Provincial. Consideran preponderante contar con una “Ley de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable Territorial y de Transformación Urbanística” que permita avanzar en el aprovechamiento de los Recursos, como el Minero y el Ictícola y Ejercer Soberanía sobre todos los Aspectos del Territorio.

USHUAIA.- La tarde de día Martes la Legislatura Fueguina retomó la Discusión de un Proyecto que la “Organización Agenda Popular” presentó el año pasado en el Parlamento con el objetivo de promover una Ley de Suelo.

Los Impulsores del Proyecto Evidenciaron la necesidad de una “Ley de Suelo” No sólo para Garantizar el acceso al Suelo a todos los Fueguinos sino también para propender al “Aprovechamiento y Desarrollo Sustentable de Recursos Estratégicos” sobre los que hoy, según consideraron “El Gobierno No Ejerce Jurisdicción”.

“Hoy el Gobierno No Ejerce Jurisdicción sobre Aspectos Estratégicos para el Desarrollo de la Provincia. No ejerce Jurisdicción sobre la Antártida Ni sobre las Malvinas aunque por lo menos sea con un Estudio de lo que Significan las Malvinas. No estamos Ejerciendo Soberanía sobre el propio Suelo. En la Antártida por ejemplo el Gobierno sólo Interviene con la Provisión Eventual de Docentes pero No Ejerce Jurisdicción sobre la Antártida” manifestaron.

El subsecretario de Ordenamiento Territorial Alejo Balestri recordó que la Secretaría de Planificación ya comprometió a fines del año pasado Recursos Destinados a un Plan Estratégico en Ordenamiento Territorial de escala Provincial y mencionó que la Hipótesis Planteada en ese entonces era que la culminación de ese proceso se diera con una Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo.

Balestria informó que el área a su cargo está trabajando en el tema y que próximamente abrirá el debate al respecto. “Hay una Agenda Pública que Estamos Puliendo para darla a conocer” mencionó y remarcó que serán convocados los diversos actores sociales para que aporten y enriquezcan la discusión.

Por otro lado, subrayó que la planificación desde la gestión de Gobierno “Se trabaja a corto, mediano y largo plazo”. En este aspecto, su área “Responde permanentemente situaciones que la misma Gestión Demanda pero en Simultáneo tiene una agenda a Mediano y largo Plazo”.

El Secretario de Planificación Estratégica, Ordenamiento Territorial y Hábitat, Olaf Jovanovich, tomó la palabra y ponderó “La Diversificación Productiva que ya está llevando adelante el Gobierno Fueguino, por ejemplo, sobre la costa del Beagle”.El Funcionario Provincial sostuvo que “Para entender nuestra provincia son fundamentales los procesos Demográficos por eso el año pasado se realizó un estudio de Proyección de necesidadesbasadas en la Dinámica Demográfica de la Provincia”.

Enfatizó que “Hay que prestar especial atención al factor Migratorio para hacer un Análisis Genuino” e indicó que en este aspecto Tierra del Fuego tiene el mayor crecimiento en relación a otras jurisdicciones Nacionales. Admitió que en la Margen Sur de Río Grande “La Velocidad del cambio se Evidencia con más Fuerza”.

“Venimos trabajando en herramientas que tienen que ver con un proceso de provincia a futuro, en términos territoriales. No tenemos una idea de trabajo interno, de cerrar un paquete y presentarlo en la Legislatura, necesitamos ordenar una idea para debatirla con otra gente posteriormente”, expresó.

Al finalizar el encuentro, la presidenta de la comisión, Liliana Martínez Allende, anticipó que se realizarán futuros encuentros y se convocará a referentes de los municipios para seguir avanzando en el debate.

Cuáles son los objetivos del proyecto de Ley de Suelo

Crear Política Estratégica Territorial, Planificar el Desarrollo Económico Sustentable y Garantizar el Acceso al Suelo de todos los Fueguinos.

Permitir ordenar el Inventario Patrimonial del Suelo Fueguino, la composición Económica la Preservación y Sustentabilidad de los Recursos Naturales, la Producción controlada por el Estado de Tierra del Fuego.

Garantizar la preservación del Medio Ambiente frente a la contaminación latente del Suelo, el Agua, el Espacio Aéreo y el Cambio Climático.

Preservar y Garantizar los Derechos Constitucionales de libre Transitabilidad por Rutas, Caminos Complementarios, Ríos, Lagos, Costa Marítima y Limitaciones es Fronterizos.

Conformarse en Herramienta Esencial para desarrollar Estrategias que acompañen la Industrialización y Crecimiento Urbano.

Apuntar al aprovechamiento de los Recursos Ictícolas, Mineros, Forestales, Ganaderos y Agrícolas.

Ejes Normativos

El Proyecto atiende distintos ejes Normativos vinculados al principio de Desarrollo Territorial y Urbano sostenible; a la Ordenación del Territorio y Ordenación Urbanística; a las condiciones Básicas de la Igualdad en los Derechos y Deberes Constitucionales de los ciudadanos (como Disfrutar de una Vivienda Digna y Contribuir a Preservar el Medio Ambiente); al Derecho de Propiedad del Suelo; a los Criterios Básicos de Utilización del Suelo y a la utilización del Suelo Rural.