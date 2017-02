Jorge Carmassi; La Única Verdad es la Realidad y la Realidad de la Salud Pública de Tierra del Fuego es muy Penosa”

El Médico Jorge Carmassi, Representante de SIPROSA en Río Grande “Desmintió la Información Oficial” sobre la Fuga de Profesionales, dado que se reconocieron solamente cinco y aseguró que fueron “Cinco Docenas” los que se fueron durante la Gestión Bertone.

Consultado Carmassi sobre el Impacto que tendrá en la Atención de Pacientes el Ofrecimiento de cargos Directivos a algunos Médicos, y si esto Implicará dejar sin atención a los Pacientes. “Está bueno que los Directores de los Hospitales salgan de la Médula del Grupo de Profesionales del Hospital”, expresó como concepto y aclaró que “Los que pasan a Directores No dejan de atender y siguen Desarrollando su Actividad, haciendo Guardia en sus Lugares de Origen, pero No es una Situación Recomendable”.

“El problema es un poco más Profundo. Si tuviésemos la Cantidad de Profesionales que Requiere el Sistema para Funcionar, la Designación de Directores No debería hacer Mella en la Atención. La Cuestión sigue Pasando por el Déficit Profundo de Profesionales que tenemos”, sostuvo.

Recordó que “Esto lo Anunciamos el 02 de Enero, y los días Restantes se Encargaron de decir que No había tales Renuncias de Profesionales, y que tenían Contabilizados Cinco que No están más en el sistema. Eso es una Falacia”, aseguró.

“Los Profesionales que Ocupan cargos Jerárquicos en el HRRG son Tres, en Materia de Direcciones, aparte de los Jefes de Servicio. Algunos que han Ocupado Cargos Jerárquicos a Nivel Directivo o Ministerial, hoy están en otras Actividades Dentro del Sistema de Salud, pero fuera del Hospital”, dijo.

“La Oferta para que el Profesional se Radique en la Isla No Tienta a nadie. Vienen, ven cómo están las cosas y se van.

Cuando dijeron que se habían ido Cinco Profesionales, les faltó la Palabra “Docena”, porque esto Incluye el Sistema Provincial Público, los Hospitales y el Centro Asistencial de Tolhuin. En esta Gestión se han ido 60 Profesionales, NO son Cinco: Son Cinco Docenas, y eso Nos Preocupa”, expuso el médico.

Cuestionó que se esté “Elevando una Información a la Gobernadora que No es verídica. Nosotros tenemos con Nombre y Apellido unos 60 Profesionales y eso Muestra dónde Estamos Parados y lo Preocupante de la Situación”.

“Los Pasillos del Hospital están Vacíos porque hasta nos hemos quedado en la Prehistoria con Determinada Aparatología.

En el Hospital Río Grande teníamos el Mejor Tomógrafo de la Patagonia y hoy es el Peor de la ciudad. No Podemos Competir con el Equipamiento Sofisticado que existe en los Centros Privados de Atención. Esa Tecnología es Obsoleta y las Respuestas que dan están lejos de la Realidad. La Única Verdad es la Realidad y la Realidad de la Salud Pública de Tierra del Fuego es muy Penosa”, enfatizó.

Agregó que como sindicato “No solamente estamos detrás del Reclamo Salarial. Queremos que el Sistema Funcione y hemos ido con Propuestas para que el Sistema Mejore. Pero las Discusiones han sido totalmente Estériles. Nos preguntamos si No saben, si no pueden o si No los Dejan, y No logramos tener una Respuesta, porque teniendo los Fondos Suficientes y la Capacidad Instalada, podrían hacer de la Salud Pública un Bastión de Atención para la Gente que Realmente dé los Resultados Necesarios”.

“No lo quieren hacer, No quieren cambios de Política, Ni de trato, que acerquen a la Gente al Sistema Público de Salud”, concluyó Carmassi.