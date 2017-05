Melella Inauguró una Nueva Edición de El Desafío de Producir

El intendente Gustavo Melella sostuvo que “Río Grande es una ciudad de esfuerzo, y es con ese esfuerzo que nos enseñan los emprendedores es que se va a encontrar el camino para crecer”.

Ante la concurrencia en la apertura de la Feria El Desafío de Producir, el profesor Melella dijo que “Hace poco me hacía de datos sobre el desempleo en la ciudad y nos preocupa. Pensábamos cuál es la finalidad de esta feria, el sentido es vender y poder estar mejor, pero quizás también tiene otro sentido, en este contexto de crisis”.

“El primer dato pertenece al INDEC que Tierra del Fuego es la provincia con mayor desempleo, en término porcentuales, del país; en el último año donde más pegó el desempleo es en nuestra provincia y eso es muy duro, es triste, porque nos dice que hay familias nuestras que no están bien, porque perdieron el empleo, ni pensar en ese que se veía beneficiado con una changa, por ejemplo”, dijo.

“El segundo dato -agregó- es que bajó notablemente el consumo de leche y pan, como en otras provincias. Y lo dicen los especialistas que esto representa un avance de la pobreza, y comienza a estar en riesgo de una mala alimentación de nuestros chicos, y habla que no estamos viviendo bien”.

“Algunos no mencionan esto porque dicen que todo está bien y no todo está bien. Son datos que nos tienen que doler para que nos ocupemos. Son datos que nada tienen que ver con una historia pasada, sino con que hay una economía frenada, porque no hay consumo, porque nuestras fábricas no producen celulares o aires acondicionados y empiezan a despedir gente o un comercio no vende debe reducir personal, la utilización de taxis en la ciudad bajó hasta un 45%, y días atrás vecinos nuestros fueron a trabajar y se encontraron con la fábrica cerrada. La realidad en nuestra ciudad es dura”, advirtió.

“Esta realidad nos tiene que ocupar. El desempleo trae el empobrecimiento cultural, problemas de alimentación, en la educación, y empeora nuestra seguridad también”, lamentó.

Sin embargo, aseguró que “No debemos quedaros en la tristeza, sino que debemos mirar hacia adelante. Esta es l ciudad de nuestros sueños, todos por distintos motivos, la elegimos para crecer, para quedarnos. Igual que quienes nacieron acá. Y los más de 7 mil personas que este último tiempo llegaron buscándose un futuro, pero donde estaban la pasaban mal. Por eso tenemos que mirar para adelante, con mucha responsabilidad”.

El Intendente formuló estas consideraciones al dejar inaugurada la 29° edición de El Desafío de Producir, la feria de Emprendedores locales más importante de la región que puede ser visitada hasta este domingo en la Misión Salesiana.

En este sentido dijo que El Desafío de Producir “Es un ámbito donde se puede crecer, donde podemos ver que con esfuerzo se puede, los emprendedores nos tienen que enseñar que se puede ganar, pelearla y lucharla con sus propias manos. Nuestra ciudad necesita de la fuerza de los emprendedores, para empujar a la ciudad y la hagamos crecer, y encontrar ese horizonte que no ayude a vivir mejor, y ser solidarios”.

El Jefe Comunal estuvo acompañado en el acto por miembros del Gabinete municipal, Concejales de la ciudad el diputado nacional Martín Pérez, autoridades de fuerzas armadas y de seguridad en Río Grande.

En la oportunidad el profesor Melella además saludó a los taxistas en su día y reconoció la labor de los empleados municipales para concretar este nuevo evento, “Por el cariño y esfuerzo que le ponen a esto”. Igual agradecimiento fue para las autoridades de la Escuela Agrotécnica Salesiana.

En la ceremonia de apertura, la secretaria de la Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, reiteró que esta feria “No es más que apoyar este espacio de los emprendedores de la ciudad”.

Además recordó que en el área que encabeza, “Hemos recibido este último tiempo, gran cantidad de gente que en un contexto difícil, como el desempleo, nos traía una esperanza depositada en el trabajo del Municipio para apuntalarlos”.

“Con mucha alegría podemos decir que hemos podido acompañar a muchos de los que se han acercado en esas condiciones, muchos de los cuales hoy están acá con un stand, y hay que felicitarlos porque en medio de una crisis se reinventaron”, destacó.

“Ese es el espíritu emprendedor, encontrar un camino en medio de una crisis. Y nuestro trabajo es acompañarlos”, sostuvo Castiglione en su discurso, luego de lo cual se procedió a entregar reconocimiento a diversos emprendedores de la ciudad para dar paso al corte de cinta y los espectáculos artísticos sobre el escenario en el gimnasio del establecimiento salesiano.