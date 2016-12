Política: Disputa por el Impuesto Inmobiliario: “Una Pulseada para ver Quién es el Más Poderoso”, dijo Sciurano

Tras su visita al Intendente Gustavo Melella para Plantearle su apoyo en la Controversia por la Aplicación del Impuesto Inmobiliario, el ex intendente Federico Sciurano consideró esta Disputa con el Gobierno “Una Pulseada para ver quién es el Mas Poderoso”.

“Motivó el encuentro el Cambio de Status que con lo que es el Recurso que tienen hoy las ciudades y hablamos de otros temas que nos Preocupan Mucho que tienen que ver con la Situación del Empleo y las Condiciones Económicas que hoy tienen Impacto en la Gente que vive en la Provincia“, relató Sciurano

El actual Presidente de la UCR dijo que le tocó vivir una situación parecida cuando fue Intendente de Ushuaia: “En aquella Época el Gobierno no tenía una Mayoría Automática en la legislatura como tiene el Gobierno Provincial Actual, Razón por la que No se puso en Consideración una Ley para cambiar el Status quo.

Lo que se hizo fue Reinterpretar una Ley de muchos años que Significaba una Afectación Económica Enorme a los Municipios. Luego la Legislatura decidió Modificar la ley, a partir de la Definición del Superior Tribunal de Justicia”.

“En este caso hay una Consideración Política Importante. Nos encontramos por primera vez con un Gobierno con una mayoría propia y el acompañamiento del Bloque del Radicalismo que hace que No tenga cierta Dificultad en poder encontrar Mayorías Necesarias”, agregó.

Evaluó que “La Imposición nunca es una buena Forma Ni una buena manera de poder Resolver estas diferencias. Un bisturí lo podes usar para salvar una vida o Descuartizar a alguien. Lo importante es poder darle el Bisturí a un Cirujano“.

“En la medida que las Posturas puedan entrar en un camino Constructivo y no de Imposición, se va a poder salir. Me da la Sensación que hoy lo que se Discute es una Pulseada para ver quién es el mas Poderoso. Y eso No le suele hacer bien al Sistema“, dijo.

Finalmente, consultado sobre la División en el Bloque de Legisladores Radicales, donde una parte tiene una Postura más Favorable al Actual Gobierno Provincial, dijo que “Hoy es una Discusión Interna del partido, que es sana.Hay sectores del Partido que Comparten la mirada de Pablo (Blanco) y Liliana (Martínez Allende) y hay sectores que comparten la mirada de Oscar (Rubinos).

Yo Comparto la mirada de Oscar, claramente. Pero está bien que los Partidos puedan tener la Suficiente Capacidad Horizontal para marcar claramente lo que los Dirigentes Opinan”.