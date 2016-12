Política: Melella y Concejales enviaron Misiva a Bertone en Defensa de la Autonomía Municipal

El intendente Gustavo Melella rubricó junto a los Concejales Alejandro Nogar, Verónica González, Paulino Rossi, Miriam Mora y María Eugenia Duré una Misiva Dirigida a la Gobernadora de la Provincia, en la cual se solicita revea la Medida de Avanzar sobre las Autonomías Municipales con el traspaso de la Recaudación del Impuesto Inmobiliario Municipal a la órbita Provincial.

El Concejal Raúl Von der Thusen no estuvo presente por una situación particular, pero adhirió a la misiva en Comunicación Telefónica con el Intendente.La concejal Laura Colazo por su parte No dio su apoyo a la iniciativa.

El documento exhorta a la Mandataria Provincial y a los Legisladores a derogar el capítulo de la Ley 1075 que hace Referencia a este Impuesto, luego que Funcionarios de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) presentaran ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia una acción declarativa de certeza para que resuelva lo que el Gobierno IInterpreta como una Potestad Propia.

En el escrito se Plantea además el Grave Perjuicio que traería a la ciudad una Disposición de estas características, y consideran que se produce un Conflicto Institucional Innecesario en un momento de Dficultades Socioeconómicas donde prima Garantizar la Paz Social.

Finalmente, el texto Subraya la Disposición al Diálogo de los Representantes de la ciudad en el marco del Deber Ineludible de Defender la Autonomía Municipal Consagrada en la Carta Orgánica Municipal.

Luego de la reunión, el Intendente Melella expresó que “Tomamos Conocimiento de esta Solicitud de Declarativa de Certeza”, y recordó que “cuando se sancionó la Ley en su momento dijimos que iba en contra de la autonomía municipal y en contra de la Constitución Provincial”.

“Me parece que en este momento socioeconómico complicado tener un conflicto institucional no ayuda a nadie ni a nada”, consideró.

El Intendente dijo además que “Hoy realizamos este planteo porque nos asiste la Carta Orgánica Municipal y Fuimos Elegidos para Defender la Autonomía y los Fondos de todos los Vecinos de la Ciudad”.

“Volver a Discutir por Fondos y por Dinero es volver años atrás cuando ocurrió una Situación similar con la Ley 648, momento en el cual el Municipio Perdió el 25% de su Presupuesto sin que se lograra una mejora Consistente en Salud y Educación para lo cual se Destinarían esos Recursos”, observó.

El Jefe Comunal subrayó también que “Solicitamos un Acuerdo, Trabajar con los Legisladores para la Derogación de la Ley y Si hay que Discutir Recursos o Roles estamos Abiertos al Diálogo”.

Melella mencionó finalmente que la Ley invitó en su momento a los Municipios a adherir “Por lo que eso mismo da la Opción de No hacerlo”, y recalcó que “El Concejo Deliberante Sancionó un una Ordenanza que expresa la Decisión Negativa de la Ciudad en ese Sentido”.