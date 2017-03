Politica Provincial; Blanco, el Eterno Legislador que Pacta con Bertone a Cambio de Cargos y Fotos

Mientras el Concejal de Río Grande Paulino Rossi dice que la Alianza de la Unión Cívica Radical (UCR) con el Pro está crujiendo en todo el país y más en Tierra del Fuego, como resultado de las Políticas llevadas a cabo por Mauricio Macri; “Pablo Blanco” No sólo parece desconocer los Miles de Puestos de Trabajo Perdidos y las Fábricas Cerradas, sino que además Defiende a Capa y Espada la Alianza que su Bloque Fortalece con Rosana Bertone, a cambio de algunos Cargos en la Legislatura y la Posibilidad de participar en las Fotos Protocolares.

La Naturalización que hace el Eterno Legislador –siempre Oficialista además de la Alianza que su Bloque mantiene con el Gobierno de Bertone, representa la Burla y la Búsqueda de Cargos para ellos y sus Elegidos, sin Considerar el Rol Opositor que el voto Popular le otorgó al Radicalismo en la Provincia.

Debiera ser, precisamente, el Radicalismo el que lleve la Delantera en la Denuncia del ajuste que lleva adelante el Bobierno encabezado por Bertone y el ex ARI, ex PSP, ex kirchnerista y hoy Macrista, Leonardo Gorbacz, contra los Trabajadores Estatales y el Resto de la Sociedad Fueguina.

Desconocer que la Política Económica del Ejecutivo Fueguino constituye una Guillotina sobre los recursos que pueden ser volcados al Circuito Económico, es anular todo intento de Generar Herramientas de Diálogo político que tiendan a Resolver Mancomunadamente los problemas que atraviesan los Fueguinos.

No puede, además, dejar de Sorprender que la Estrategia Discursiva del Legislador Radical, miembro de una Legislatura que en su momento Votó Leyes de ajuste como la 278 y la 460, sea tirar la Pelota al Campo del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), mediante una Crítica al Rol que tomara la Legisladora Mónica Urquiza, Histórica Dirigente del partido que fuera Funcionaria de José Arturo Estabillo. Indudablemente existen Roles que no pueden ser Negados por todos los Partidos.

Pero negar o minimizar que el ajuste de Bertone es Feroz y que la Complicidad Principal es de una Unión Cívica Radical, sobre todo en las figuras de Blanco y Martínez Allende, tiene es Negar, en esencia, la realidad que cualquier Fueguino advierte cuando se Justifican Barrabasadas Diversas en medios de Comunicación que replican lo que Declaran dichos Personajes de la Política y las Instituciones.