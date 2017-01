La Secretaria General del SOEM, Sandra Esperón, dijo que “Resulta Infantil y Vergonzoso que digan que la Fuerza de Seguridad No los vio porque sobran Fotos y Filmaciones”, luego que la Jueza María Cristina Barrionuevo Resolviera Rechazar la Hipótesis Denunciada de haber Existido una Zona Liberada para el Enfrentamiento entre Integrantes del Sindicato de Camioneros y de la ATE Esperón aseguró que “Estamos Convencidos como Trabajadores que hubo una Zona Liberada, para mi es una Resolución Vergonzosa por donde se la Mire”.

Para la jueza Barrionuevo “Nada de esto hubiera Sucedido si los Estatales No hubieran Provocado a los Camioneros; y ante la Posibilidad de verificarse un Verdadero Enfrentamiento entre los Sectores Gremiales en cuestión, los Efectivos Policiales Convocados se encontraban apresto en las Inmediaciones para Intervenir en caso de que ello hubiese sido Imprescindible para mantener el Orden Público”.

En ese sentido Esperón, dijo que “No dejan de Sorprenderme algunas cuestiones, estoy Convencida siendo una persona que nació aquí de que estamos en un momento en que la Justicia es la mas Cuestionada de la Historia de Tierra Del Fuego”.

“No leí el Fallo, la abogada llega en unos días por lo que estimo hará las Actuaciones Correspondientes” adelantó la sindicalista.

Tras eso recordó que el 12 de abril de 2016 “nosotros no estábamos en el lugar de la Planta Orión, fuimos porque compañeros nos avisaron que gente en camiones subida a la caja volcadora estaban aproximándose a la planta”.

Puntualizó que “Incluso iban en camiones de Agrotecnica, que fueron visto por toda la ciudad, esto quiere decir que toda la Población vio lo mismo, menos la Policía, quienes tenían que Resguardar un Supuesto hecho que iba a Suceder”.

Agregó que “Estas personas que estaban en los Camiones no iban a llevar a los chicos al Jardín de Infantes, estaban con Palos Preparados para algo por eso, Resulta Infantil y Vergonzoso que digan que la Fuerza de Seguridad no los vio porque sobran Fotos y Filmaciones, desde las 15 horas estaban Registrando eso”.

En cuanto a la Denuncia Realizada por los Estatales detalló que “Dijimos que la Policía estaba en Zonas aledañas mirando el Paisaje y que en ningún momento se les Ocurrió preguntarles ¿ A dónde van?. Hay Registros Periodísticos donde se ve que esta Gente venía Preparada”.

Para finalizar dijo que “Hay testigos que escucharon Armas de Fuego que me dicen que la señora Jueza dijo que No había Armas porque No había Heridos para comprobar entones, para Comprarlo ¿Tenía que haber un Muerto?.