“Si hay algo que Crece en Nuestra Ciudad es la Desocupación”. Lamento El Intendente Melella

El Jefe Comunal volvió a advertir que “Si hay algo que crece en nuestra ciudad es la desocupación”. Insistió que la situación social es complicada y que “el que no habla de esto es porque la niega y si la niega es corresponsable de lo que está pasando”. Volvió a pedir por la prometida baja en la tarifa de servicio de electricidad.

“Si hay algo que crece en nuestra ciudad es la desocupación. De eso hay que hablar. No se escucha en algunos medios hablar de este tema. De la pobreza, que a muchas familias cada vez les cuesta más llevar el alimento a la mesa, por eso crece la presencia del área social municipal, como está creciendo. Nuestros jóvenes no tienen trabajo, tampoco los adultos. Es triste ver una madre o un padre de 40 o 50 años pidiendo empleo porque no consigue o porque no lo pueden recuperar y no tienen dinero para llevar a su casa es muy triste”, lamentó Melella.

“El desempleo nos pega fuerte como ciudad, como provincia y eso es lo que tenemos que estar discutiendo y saber qué estamos haciendo para generar trabajo. No basta con visitar una fábrica”, dijo el Intendente e rueda de prensa en el marco de la visita a la obra de construcción del Laboratorio municipal de Análisis Clínicos.

“Es lindo visitar fábricas, pero No hay empleo la ciudad. Y hasta quizás después esa misma empresa tiene que suspender gente”, lamentó.

“La realidad del comercio es muy dura. Hay muchos comercios que tienen que cerrar, porque no hay ventas y no pueden cubrir sus gastos. Esto es lo que nos preocupa y ocupa a nosotros como ciudad”.

“Pensar un Centro de Formación Profesional, buscar alternativas en nuevas Tecnologías, es pensar en nuevos nichos de trabajo, teneos que pensar en eso, no simplemente en ver qué escándalo provoco hoy para tener un minuto de fama. La realidad Social de Río Grande es Complicada y el que No habla de esto es porque la niega y si la niega es corresponsable de lo que está pasando”

En este sentido recordó que “Estamos en un año electoral y siempre después de las elecciones se hace lo que se decía que no se iba a hacer. Miren lo que nos pasó a nivel nacional”.

“Siempre recuerdo que en época de campaña, el ministro Nogar había prometido bajar un 40% la tarifa de la electricidad. Esto nunca se hizo. Y hoy es la municipalidad la que debe salir a bancar muchas boletas de luz de vecinos que no pueden pagarla”, insistió.