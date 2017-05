“Si No sos Aplaudidor Compulsivo, No te Tienen en Cuenta”

Río Grande.- Ayer se dio un hecho inusitado en Río Grande, con la doble inauguración de una misma obra. Se trata de la estación de servicio de YPF, construida por Autosur, que fue inaugurada por la mañana por la gobernadora Rosana Bertone y el presidente de YPF Miguel Gutiérrez, sin participación del municipio; y por la tarde por parte de Autosur, que invitó a funcionarios municipales y comunidad en general.

Melella aseguró que No fue invitado al acto de la mañana, y destacó el gesto de Autosur al invitarlo por la tarde, “Junto con trabajadores, representantes de algunas entidades, comercios y gente de la ciudad”.

Consideró que vedar la participación del municipio fue “Una decisión de la gente de YPF y el gobierno nacional. Es lo que uno viene diciendo siempre. Si los criticás o no sos aplaudidor compulsivo, no te tienen en cuenta. Es lo que dice permanentemente el gobierno provincial, que nos echa la responsabilidad a los intendentes de hablar mal del Presidente. Eso es lo que uno critica, que hay que ser un aplaudidor compulsivo para quedar bien con alguien. No es mi estilo, no es nuestra forma, yo resalto lo bueno y critico lo malo, como lo hacen conmigo”, expresó.

“Uno no tiene que ser un aplaudidor compulsivo del otro. En esto el gobierno nacional también tiene un doble discurso, porque cuestionaba que antes había amigos y enemigos y ahora hace exactamente lo mismo”, observó, cuestionando esta nueva grieta.

“Es preocupante cuando nos dicen que los intendentes no tenemos que hablar mal porque el Presidente se pone mal, porque lo dejan como un tirano. Quizás no es necesario ni él se los pide. A veces hacen cosas que ni siquiera el Presidente les pide y lo dejan muy mal parado. Lo dejan parado como un tirano, como un hombre que te destruye si no lo aplaudís, y ponen el ejemplo de Santa Cruz”, fustigó.

“La verdad a mí no me importa lo que haga la gente de YPF y los demás. Saben que no es nuestro perfil estar para sacar la foto y aplaudir. Estamos todos los días trabajando con ellos y acompañamos en buscar soluciones. Ojalá que ahora que están, les solucionen el problema que tienen sobre la ruta, porque Vialidad Nacional todavía no se lo solucionó. No tienen ingreso desde la ruta porque Vialidad Nacional, al igual que a nosotros, les pide una obra carísima”, dijo del acceso todavía pendiente.

“Ojalá que el presidente que vino, con el gobierno provincial, le puedan solucionar el problema de ingreso a la estación de YPF, incluso Tito Stefani, que sé que estuvo haciendo tratativas para solucionar el problema. No sé por dónde habrán ingresado a la mañana, si por la colectora o un camino alternativo, porque Vialidad Nacional no hace la obra o le piden que la haga los mismos dueños de la estación de servicio a un valor altísimo”, reiteró.

Destacó “La gran inversión que hizo Autosur y es para aplaudir, pero todavía no tiene ingreso. Ojalá el presidente de YPF que vino y vio el lugar concretamente, pueda intervenir con Vialidad Nacional, lo mismo la gobernadora, el vicegobernador, Tito Stefani y todos los que tienen tan buena relación con el gobierno nacional y los quieren tanto; porque la verdad nadie les soluciona el problema”.

Mencionó que dentro de las actividades de Miguel Gutiérrez en la jornada de ayer se incluyó una recorrida por el asilo de ancianos, que se construyó como parte de la negociación con YSUR, por responsabilidad social empresaria. Recordó que “Fue gestión del gobierno de Fabiana Ríos durante la gestión de Cristina Kirchner. Eso es bueno para la ciudad y las cosas que son buenas las resalto, y reconozco gracias a quién es la obra”, subrayó.

La “Apropiación”

Melella cuestionó que Bertone se “Apropie” de obras gestionadas o proyectadas por otros. “Nadie tiene que subirse a la gestión del otro y hay que reconocerlo”, dijo, afirmando que casi todas las obras inauguradas desde que asumió Bertone, fueron iniciadas por Ríos.

“Yo cuando asumí recibí el acueducto y la cisterna nueva en la margen sur, que fue una obra generada por el Fideicomiso Austral entre Fabiana Ríos gobernadora, Jorge Martín intendente y Cristina Fernández en la Presidencia. Siempre reconozco al senador Martínez, que falleció, por toda la gestión que hizo para lograr el Fideicomiso. Hay que tener la humildad de reconocer que hay obras que las generaron otros, por más que corten la cinta ahora”, remarcó.

“Eso habla de ser respetuoso de los demás y de la continuidad de una política de estado y de las acciones del estado, que superan al gobierno de turno. Está bueno que el gobierno las capitalice, que reconozca que son obras buenas y las continuaron, porque hay gobiernos que a veces por más que la obra sea buena, la dejan eternamente sin terminar, como un elefante blanco. Habla bien de un gobierno si las continúa, pero por lo menos deben tener la humildad de reconocer quién la planteó”, reclamó.

Agregó que “La planta potabilizadora no es de Gustavo Melella, la generaron Fabiana Ríos y Jorge Martín, me guste o no me guste, aunque estemos poniendo fondos propios. Yo firmé el contrato, sigo adelante con la obra, me tocará inaugurarla y ese día ojalá vengan Fabiana Ríos y Jorge Martín, y hasta el mismo Julio Bogado que hoy es funcionario del gobierno provincial y tuvo mucho que ver”.

“Uno podrá discutir, pelearse, pero hay que tener la humildad de reconocer a los hacedores de algo y no cargarse todos los triunfos”, dijo, adelantando que prevé “Invitar a todos, y sobre todo a los que generaron la obra” y que va a “Trabajar para que la planta lleve el nombre del senador Martínez, porque gracias a él tenemos el Fideicomiso, la Universidad de Tierra del Fuego, y lástima que no se lo pudimos reconocer en vida”.

Impuesto inmobiliario

Por otra parte, se lo consultó sobre novedades vinculadas con la declaración de certeza sobre el impuesto inmobiliario, ante una ola de rumores sobre el resultado del fallo que todavía no dictó la justicia. “Nosotros hemos hecho presentaciones, también planteamos si la AREF tiene autoridad para presentarse o tendría que haberlo hecho otro organismo del gobierno, pero no sabemos más que eso. Ojalá este tema se resuelva por el diálogo político y no en la justicia. Es lo que hemos dicho siempre”, sostuvo.

Además, se refirió a las críticas del vicegobernador Arcando, que “Se molestó porque la Federación Argentina de Municipios hizo una declaración, pero nadie busca presionar al Superior Tribunal de Justicia. Cada uno busca las herramientas que tiene y nosotros trajimos al Dr. Barcesat, que es una eminencia en derecho constitucional. Ahora estamos trayendo otro constitucionalista muy importante en el mes de junio. La carta orgánica municipal me pide agotar todas las instancias y defender de todas las maneras el impuesto inmobiliario. Nosotros no presionamos, es como si yo me pusiera a decir que el gobierno provincial presiona al Superior Tribunal por alguna cuestión. Nosotros lo hacemos desde el derecho, desde la convicción de defender los recursos y es nuestra obligación hacerlo”, enfatizó.

“Se dicen tantas barbaridades y con todo respeto le digo al vicegobernador si lo hace por impunidad, porque podría sospechar que pudiera tener algún acuerdo con la justicia. Claramente la ley invita a adherir a los municipios, y pueden adherir o no. La carta orgánica me dice que no puedo adherir y va a ser un problema si el Superior Tribunal va en contra de los intereses de los municipios, contra la Constitución provincial y la carta orgánica municipal. Se plantearía un problema mucho más grave que el impacto para nosotros como ciudad”, advirtió.

“Nosotros respetamos la justicia y uno les pide que actúen de acuerdo a la ley. Yo soy un burro en ese sentido, pero la gente que sabe, dice que los municipios están defendiendo algo que constitucionalmente corresponde. Ya nos llevamos sorpresas, y hay muchos comentarios sobre este fallo, porque uno escucha muchas cosas. Pero tenemos la obligación como municipio de defender los intereses de la ciudad y hacer lo que marca nuestra carta orgánica municipal, más allá del gobernador o vicegobernador de turno”, reiteró.

Endeudamiento sin obras

También hizo propias las críticas de varios sectores a la tasa que negoció la provincia con la colocación de bonos, por el endeudamiento de 200 millones de dólares para obras. “A uno le preocupa la tasa de interés. Hoy los préstamos a nivel internacional están en el 5%, pero es cierto también que la provincia está complicada para pagar salarios y, el que presta, va a pedir un interés más alto. Si no hay capacidad de pago y no están las cuentas ordenadas, van a cobrar más. Es la única explicación que encuentro”, dijo.

“Nosotros estamos en proceso de una certificación por el crédito para la planta de agua y nos dicen que los intereses son altos, porque económicamente no están bien. Es una preocupación porque el interés es alto, y por otro lado la plata ya está depositada en alguna cuenta y no están hechos los proyectos. Están los títulos y lo que valen, pero no los proyectos y eso se demora. Es una preocupación que tengan la plata y no tengan los proyectos, porque llevan mucho tiempo”, observó.

“Cuando hicimos el proyecto del segundo puente para unir margen norte y margen sur, para el que estamos buscando financiamiento, tuvimos que contratar una consultora porque nos superaba. Calculo que acá debe pasar lo mismo. La verdad, tener la plata y no tener los proyectos ni empezar a ejecutar las obras, es plata que se está perdiendo, porque en nuestro país cada día vale menos. Es una preocupación que se tenga la plata y no se estén ejecutando las obras. No voy a discutir las obras que van a hacer porque para eso la gente votó al gobierno provincial y ellos deciden qué obras hacen. Pero uno escucha obras que iba a hacer el gobierno nacional y ahora se van a hacer con el endeudamiento, así que uno no termina de entender”, señaló.

Municipalización “para amigos”

Finalmente se refirió a la intención del oficialismo de avanzar con la municipalización de la margen sur y deslizó que podrían estar buscando generar estructuras nuevas para designar amigos. “Nosotros hablamos permanentemente con los vecinos y los que están impulsando esto son referentes de espacios políticos afines al gobierno provincial. Uno habla con los vecinos y no están de acuerdo. Hoy es responsabilidad de quienes generaron la idea y la movida política, desde el vicegobernador hasta algunos legisladores, y ellos tendrán la responsabilidad de ver cómo avanzan después, cómo van a resolver los problemas de una gestión de todos los días. Algunos pensarán que declarando la autonomía municipal los van a nombrar delegados del gobierno provincial y repartirán cargos, y harán más estructuras, porque un municipio va a necesitar estructura, intendente, gabinete, concejo deliberante, delegados de la provincia, del ministerio de desarrollo, de vialidad provincial. Quizás lo que están buscando es repartir muchos cargos para los amigos”, disparó.

Y les advirtió que tal vez “Vayan a elecciones y pierdan, porque van a tener que elegir intendente. La verdad, me parece un disparate. Son ellos los que lo generaron y nosotros estamos a la expectativa de lo que resuelvan”, concluyó Melella.