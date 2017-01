Urquiza: “Nunca Esperé que Hicieran uso del Trámite de Urgencia durante el Receso Legislativo”

La presidenta del bloque de legisladores del MPF, Mónica Urquiza, se refirió a los ocho proyectos de ley que ingresaron a la Legislatura con trámite de urgencia presentados por el Ejecutivo Provincial, lo que implica que de no tratarse en un plazo de 30 días, quedarán aprobados de hecho. En este sentido aseguró que “es lamentable y preocupa muchísimo porque hemos tenido un 2016 bastante difícil con respecto a las actitudes que mantuvo el Ejecutivo, y el bloque oficialista con ocho legisladores, pero nunca esperé que hicieran uso de la herramienta de tratamiento de urgencia durante el receso legislativo”.

La parlamentaria indicó que “es imposible conseguir los cinco votos para el llamado a una sesión extraordinaria para quitarle el tratamiento de urgencia” destacando que “tenemos bien en claro que el oficialismo tiene ocho votos, es decir la mayoría por sí sola, no la mayoría absoluta que la ha tenido con el bloque UCR- Cambiemos”.

Asimismo, agregó que “uno puede ganar o perder en la votación pero la Legislatura debe sesionar. Durante todo el año en particular con el tema discapacidad estuvimos trabajando, se avanzó en algunas cosas, hay quienes están conformes y quienes no, pero no se esquivó el tema y cada uno pudo exponer su opinión”.

“Hoy nos encontrarnos con el tema de discapacidad y la modificación del régimen previsional de la policía provincial que no son temas de urgencia o problemas”, resaltó y dijo que “en este período la Comisión de receso llama a sesión y en 48 horas hay que sesionar en el ámbito que corresponde”.