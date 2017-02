Ventura: “Macri y Bertone entregaron la industria de Tierra del Fuego”

El Empresario y Dirigente Político, fundador del Espacio Político Multisectorial ¨Frente del Sur”, dialogó en exclusivo con Informe Político donde evaluó a la Gestión de la Gobernadora Roxana Bertone. Además, dejó su Diagnostico del daño que las Política Económicas adoptadas por el Ejecutivo Nacional han Generado en Tierra del Fuego.

El Gobierno Nacional ha tomado dos medidas que afectan las principales actividades Productivas de Tierra del Fuego: la Reducción de Feriados Limitando el Turismo, y la Eliminación de Aranceles a los Importados que dañan la Competitividad del Polo Industrial Tecnológico ¿Cuál es el daño real que Generan esas medidas?

El daño es total, desde lo económico y desde la social, mientras el mundo avanza, nosotros seguimos retrocediendo. Es clara la postura del gobierno nacional respecto a, no sólo el polo industrial, sino también a la Ley de promoción de Tierra del Fuego, la 19.640. No les gusta.

La ven como un gasto innecesario, va en contra de su concepto de libre comercio y que el mercado regule la economía.

Desalientan la industria y el empleo local mediante la apertura de importaciones y el retiro de aranceles a productos electrónicos, también es claro que desde el Gobierno provincial nada se va a hacer en defender esta ley que tiene un sentido social, geopolítico, soberano y económico muy importante para nuestro país.

Con respecto al turismo, si bien nuestros visitantes son hoy, mayoritariamente del exterior y no tantos turistas argentinos que viajan los fines de semana largos, todo nos afecta dado que no contamos con un plan real de turismo.

Un destino como Ushuaia debe estar entre los principales destinos del mundo y la verdad es que hoy no es buena la relación, precios – servicios – infraestructura, por otro lado pocos nos conocen como destino, los núcleos de nuevos viajeros que tiene el mundo como China, India y Emiratos Árabes no nos conocen y desde nuestro gobierno nada se hace, al punto que se envía a ferias de turismo a personal con folletería básica, sin conocimiento del mercado y que ni siquiera habla en ingles, son mas tours pagos que misiones comerciales.

El gobierno provincial no tiene idea donde esta parado tampoco en este tema, hace un tiempo la gobernadora festejó que una empresa chilena (DAP) agregó un vuelo a Ushuaia desde Punta Arenas (Chile), no viendo que en ese vuelo los Argentinos van a gastar a la zona franca chilena, sacando los poco pesos argentinos que hay en Tierra del Fuego.

Más allá de lo económico ¿Cómo afecta en lo social? ¿Cuántos puestos de trabajo peligran?

Afecta mucho, el perder el empleo, el no tener futuro para la familia afecta y toca en un lugar muy difícil, que es la dignidad del pueblo.

Durante todo el 2.016 fueron cerrando fabricas, no se renovaron más de 6.000 puestos de trabajo, pero lo que poco se sabe, es el daño indirecto de estos cierres, el trabajo indirecto que generaba y el consumo interno que esto generaba, hoy la Provincia tiene el número de desocupación más alto en su historia, tocando el 9% y va en aumento.

Sin empleo y con el motor económico parado, la baja de consumo que fue mas del 40%. Los daños desde lo social son enormes, y como sucede cuando avanzan cada tanto en Latinoamérica estos procesos políticos de derecha, el recuperar todo los puestos de trabajo, la dignidad y el futuro del pueblo tardará tiempo.

En momentos donde el mundo se contrae a defender sus economías, sus puestos de trabajo, el gobierno nacional, con sus socios del gobierno provincial entregaron nuestra industria, nuestros recursos y nuestros puestos de trabajo, que en definitiva todo esto se resume en entregar nuestra soberanía y nuestra dignidad como pueblo.

¿Hay alguna forma de suavizar esos golpes?

Con los gobiernos de Mauricio Macri y Roxana Bertone la suerte está echada, no podemos pedirles que sean lo que no son, son un gobierno de extrema derecha, de libre mercado de entrega de patrimonio y endeudamiento.

Bertone es socia de Macri, y la única forma es generar una alternativa política que crea en otros valores, donde la soberanía y la defensa de los intereses locales, sean predominantes.

Y no que la corrupción sea el pilar por lo que no debemos volver al pasado, creo que debe nacer una nueva alternativa y ver a la región de un modo integral, ninguna pelea que Argentina debe dar en el futuro próximo, puede darse con sus socios estratégicos creo que Latinoamérica debe unirse en este sentido.

¿Qué hizo la gestión de la Gobernadora Bertone para cuidar el desarrollo productivo de la provincia?

Nada. Que le diga al pueblo que acción hizo para que no despidieran trabajadores a mansalva como se hizo, que diga que hizo para contener a la cantidad de PYMES y comercios que cerraron y siguen cerrando en Tierra del Fuego, que muestre un plan de crecimiento económico, no hay nada lo que único que muestra es que va a emitir bonos de deuda como le pidió Macri.

Un gobernante habla por su gestión, la gestión de Bertone se puede ver en las calles de la provincia. Hay muchas cosas que cuestionar por la pésima gestión y falta de valor político de Bertone pero lo peor lo imperdonable es que le robó la esperanza a una provincia distinta, al pueblo que tiene todo para ser grande, tenemos hidrocarburos, turismo, turba, un régimen como la ley 19640, pesca y puerto, tenemos mucho y estamos fundidos y entregados, esto tiene que cambiar drásticamente y lo mas rápido posible.

¿Qué planes alternativos propondría para sobrellevar el impacto económico y social?

Como explicaba anteriormente, bajo este modelo no hay plan alternativo mas que ser una oposición firme y que defienda al pueblo.

El plan alternativo es trabajar para que en un futuro próximo la realidad de los fueguinos sea otra, y esto es posible, pero hay que tener justamente lo que le faltó a este gobierno provincial, un plan.



Creo firmemente en que el sub régimen de promoción industrial como la ley 19640 en su totalidad no está terminado, más bien todo lo contrario tiene mucho por ofrecer, no sólo a Tierra del Fuego sino a toda Argentina, miramos modelos como Manaos en Brasil como nuestro norte, una zona con un régimen similar al nuestro y que tuvo un desarrollo increíble, pensamos en que Tierra del Fuego puede llegar a convertirse en un centro similar y que trabaje en armonía con Manaos, esto lo hemos conversado con ellos en su ciudad y es sumamente factible.

Creo también en las Pymes, en generarles herramientas por años, no solo de financiamiento sino en el desarrollo empresarial.

Hemos visto que el 80% de las PYMES fracasan en los primeros 24 meses, creo que apoyar este sector es lo que pondrá en marcha otra vez el motor económico de la provincia y rápidamente, generando empleo de calidad e inyectando divisas al mercado local rápidamente, lo social se empieza a resolver con empleo, pero no nos olvidemos que también debemos generar otro sistema de salud, de educación y de contención en soluciones habitacionales, a esto me refiero a un “plan”, el nuestro es integral y va en la dirección de devolverle los derechos a la gente.

Los fueguinos tenemos la responsabilidad de defender nuestra industria, que no es más que defender nuestro empleo, defender el fin noble de esta ley y trabajar fuertemente buscando herramientas técnicas y políticas para establecer los mecanismos para que la Ley vuelva a cumplir con el objetivo por el cual fue sancionada y trabajar para adaptar el régimen al Siglo XXI.

¿Tierra del Fuego puede reconvertirse?

Hoy nos hablan Macri y Bertone de cambiar la matriz económica de Tierra del Fuego a investigación y producción de energías renovables.

Esto es totalmente inconsistente cuando el propio gobierno baja a 0.59 % el presupuesto a ciencia y tecnología.

Por otra parte: ¿Realmente creen que el sector de energías renovables o el turismo pueden absorber el recurso humano de las fábricas? ¿Los 12 mil empleados con una capacitación totalmente distinta a la necesaria para el área de turismo o energías renovables? y por ultimo hay que informarles a los que plantean esto, que la provincia no esta conectada con el continente al sistema de energía eléctrica, por lo que antes habría que hacer una inversión muy importante para la conexión, así que no se a quien más vamos a poder brindarle energía.

La realidad es que lo que quieren avalar es el cambio de la estructura del negocio de las industrias, pasarlo de producción a importación, donde la primera variable que se resiente es el empleo, generando despidos como está pasando y pasará.

Somos las provincia más joven del país y ya hemos aprendido lo que no nos hace bien, no nos hace bien la clase política de estos últimos 25 años, no capacitada y corrupta, buscando refugio en la política como una salida laboral y no como un servicio social.

Coincidimos que la industria fueguina necesita un agiornamiento para meterse en el mundo, producir más, generar PYMES que den soporte a estas industrias, en definitiva para generar más empleo y no menos.

El régimen no es un gasto para la Nación, particularmente veo como gastos innecesarios que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, pague sobreprecios en la compra de gas a Chile 128 % más caro, que se haya perdido con el dólar futuro 70 mil millones de pesos en un día el endeudamiento externo que estamos teniendo no para crecer sino para pagar gastos corrientes, la quita de retenciones al campo y mineras el pago a los buitres y la fuga récord.

Mauricio Macri en campaña hablaba de lo buena que era la Ley 19.640, la misma que hoy desalienta con sus políticas y haciendo lobby.

Lo hace en Buenos Aires con diputados y referentes políticos, como en la provincia con sus empleados políticos.

Los fueguinos debemos tener la madurez y unidad suficiente para defender nuestro empleo, nuestra soberanía, nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Si no lo hacemos nosotros, no esperemos que desde el despacho de un CEO de una empresa, o de un ministro en Buenos Aires, lo hagan.