Ventura: “No hay Provincias Inviables, hay Gobiernos Malos o Buenos”

Consultado Gustavo Ventura sobre el comentario del Secretario de Inversiones de Tierra del Fuego Leonardo Zara quien indicó que “Melella mandó Ventura a opacar el Foro de Inversión”

Al respecto Ventura comentó “Zara está errado, lo que más quiero es que vengan inversiones a la provincia pero no que nos tomen el pelo, a mi no me manda Melella a decir nada, lo que digo lo digo yo atado a mi experiencia personal, mis conocimientos y mi sentido común, sería bueno discutir que hacen por la provincia personalmente, permítanme creer con todo respeto que este no es el camino y que hable de inversiones alguien que fue parte de la toma de deuda al 10% y la colocó al 2.5% no me da muchas seguridades, no hay provincias inviables, hay gobiernos malos o buenos”.

Por último comentó “Este Gobierno dejó de lado a las Pymes, a la Industria Fueguina, al Trabajo Genuino Fueguino, creo que llego el momento de ponernos al Frente y Declarar la Emergencia Pymes y de Actividades Comerciales, para parar la caída del Consumo y del Empleo, eso si sería Trabajar para los Fueguinos de Verdad”